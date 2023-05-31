Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ: AKTİF SİYASETİ BIRAKIYORUM

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklaması yaptı.

ANKARA KULİSLERİNİ SARSAN İDDİA: HAKAN FİDAN, İBRAHİM KALIN VE MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE'DE YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından milyonların gözü kulağı yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Erdoğan'ın en geç cumartesi günü açıklaması beklenen listede MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isimleri yer alıyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor.

ŞARKICI MELİKE ŞAHİN, 6 YILLIK SEVGİLİSİYLE SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Şarkıcı Melike Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı Sedat Bey ile sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı. Damadın beyaz takım elbisesinin içinde siyah boğazlı kazak giymesi de dikkat çekti.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, 6 yıldır Sedat Bey ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı şarkıcı, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI TAKSİM'E ÇIKAN GALATASARAY TARAFTARI HEP BİR AĞIZDAN AYNI SLOGANI ATTI: ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ

Şampiyon olan Galatasaray taraftarı, Taksim İstiklal Caddesi'nde kortej halinde yürüdü. Sarı-kırmızılı taraftarların, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların attığı slogan gündem oldu.

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#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023