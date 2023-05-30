Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 MAYIS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YSK KESİN SONUÇLARI AÇIKLADI! İŞTE PARTİLERİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI

YSK, milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni dönemde AK Parti 268, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5, TİP ise 4 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu.

GÜRSEL TEKİN: KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİRİM

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Bizim fıtratımızda adam satmak yoktur ama sayın Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olmayı düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında seçimi kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi.

SEÇİM SONRASI ÜLKEYİ TERK EDECEĞİNİ SÖYLEYEN AHSEN EROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU: KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUM

Seçim sonucunun ardından "Bana gitme vakti göründü" diyerek yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak "Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, Kendimi geliştirmek istiyorum. Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında" dedi.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynayan Ahsen Eroğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Bana gitme vakti göründü" diyerek ülkeden gitmek istediğini söyledi. Paylaşımından dolayı tepki çeken genç oyuncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerine açıklık getirdi.

ICARDİ, DÜNYANIN EN PAHALI OTOMOBİLİNİ SATIN ALDI! ARACIN GÜCÜNÜ DUYANLAR "YOK ARTIK" DEDİ

Attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğun eşiğine getiren Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Rolls Royce Boat Tail'i koleksiyonuna kattı. 570 milyon liradan fazla değeri olan araç özellikleriyle büyülüyor. Yarış yatlarından ilham alan araç, 6.7 litre çift turbolu 12 silindir motora sahip ve 563 beygirlik motor gücü üretiyor.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, aldığı otomobil ile gündem oldu. Arjantinli yıldız, Rolls-Royce'un 2021 yılında tanıttığı dünyanın en pahalı otomobilini koleksiyonuna kattı.

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