Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI MI? SEÇİMDE SANDIĞA GİTMEYENLERİN SAYISI 10 MİLYONDAN FAZLA

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimlerinde 10 milyon 400 bin seçmenin oy kullanmadığı ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi değişen söyleminin ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destek açıklamasının etkili olabileceği yorumunda bulundu. Öte yandan ortaya çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nun "Sandığa gidin" çağrılarının karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turundan zaferle ayrılan aday ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

KILIÇDAROĞLU "2. TURDA KAYBEDERSENİZ GÖREVİ BIRAKIR MISINIZ?" SORUSUNA BAKIN NE YANIT VERMİŞ

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığını bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Seçimden önce katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na "Seçimi kaybederseniz bırakır mısınız?" sorusu yöneltilmiş, CHP lideri de bu soruya iddialı mı iddialı bir çıkışla karşılık vermişti.

Nefeslerin tutulduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılan ikinci turla tamamlandı. Seçimin ilk turunda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'de kaldı. Yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekledi. İlk tur öncesi yarıştan çekilen Muharrem İnce ise tarafsız kaldı. İlk turda yüzde 50 artı 1'i yakalayamayan Erdoğan, ikinci tura Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğunun moraliyle katıldı.

SEÇİM SONUCUNU GÖREN OYUNCU HAYAL GÖSEOĞLU, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dün sandık görevlisi olarak görev alan oyuncu Hayal Köseoğlu, sonuçların ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından ağladığı anı paylaşan Köseoğlu, "Alın buyrun belki hayatında kimseye zararı olmamış bir genç kadının ülkesi için döktüğü gözyaşları sizi mutlu eder" dedi.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlisi olarak çalıştı. Paylaşımlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten oyuncu, sonuçların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN RIDVAN DİLMEN'E EMİNE ERDOĞAN "DUR" DEDİ

Seçimi kazanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlayanlar arasında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ve eski futbolcu Mesut Özil de vardı. Emine Erdoğan'ın uçağın merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyen Rıdvan Dilmen'i uyardığı anlar ise gündem oldu. Uyarının ardından yerini Mesut Özil'e bırakan Dilmen, daha sonra Erdoğan ile tek başına fotoğraf çektirdi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Eski futbolcu Mesut Özil ile yorumcu Rıdvan Dilmen, Erdoğan'ı tebrik etmek ve İstanbul'dan Ankara'ya uğurlamak için havalimanına gitti.

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