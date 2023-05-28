Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 28 Mayıs 2023 Pazar gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

28 MAYIS 2023 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

SANDIKLARIN YÜZDE 98'İ AÇILDI! İŞTE İLK SONUÇLAR

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.12, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.88 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

SANDIKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AÇILDI, "ERDOĞAN KAZANDI" PAYLAŞIMLARI PEŞ PEŞE GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 52'nin üzerinde oy alması sonrası sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

CANNES'DA ÖDÜL ALAN MERVE DİZDAR'A BİR TEBRİK DE ESKİ EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR'DAN GELDİ

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'a bir destek de eski eşi oyuncu Gürhan Altundaşar'dan geldi. Sosyal medya hesabından Dizdar'ın fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Yazılacak o kadar çok kelime var ki ama buraya sığmaz. İyi ki tanımışım, iyi ki yollarımız kesişmiş. Şimdi Oscar düşünsün" ifadelerini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla alkış toplayan Merve Dizdar, Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dizdar başarısıyla dünya gündemine otururken destek paylaşımları da peş peşe geldi.

SANDIKLAR AÇILMAYA DEVAM EDERKEN AHMET ÇAKAR'IN YAPTIĞI KEHANER DALGA KONUSU OLDU: TÜRKİYE'NİN EN UZUN GECESİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur seçimlerinde oy sayımı devam ederken ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan paylaşım geldi. Çakar'ın "Türkiye'nin en uzun gecesi." ifadelerini kullandığı paylaşım sosyal medyada dalga konusu oldu. Bazı kullanıcılar, "Çok düşünüp yaptığım analiz." yorumunu yaparken, bazıları da "Icardi'den bilgi mi geldi hocam?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanma saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemi devam ederken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.