Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 MAYIS 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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HDP'Lİ BULDAN, ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜ TANIMADI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması sonrasında gözler, Kılıçdaroğlu'na ilk turdan beri destek veren HDP kanadına çevrildi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolü tanımadıklarını belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Esas olan Kılıçdaroğlu'nun daha önce vermiş olduğu sözlerdir. Elbette muhalefet de sütten çıkmış değil ama Kılıçdaroğlu'nun yanında kalıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turunda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. İki isim arasında bir de protokol imzalandı. 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin ise bu noktada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KASET TEPKİSİ: ELİNDE VAR DA YAYINLAMIYORSAN SEN BÜYÜK YALANCISIN

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki dolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir. 'Allah'a sığınıyorum' dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Artık yeter" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 48 saatten daha az bir vakit kalırken siyaset arenasında da tansiyon yükseldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımda bulunarak tepki dolu bir açıklamalarda bulundu.

EŞİ MEEDO İLE JAPONYA'YA GİDEN ŞEYMA SUBAŞI 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME YAKALANDI

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6,1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından deprem anını paylaşan Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Sallantıyı baya hissettik" dedi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu. Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo şimdilerde Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

KİM MİN-JAE, MANCHESTER UNİTED FORMASI GİYMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Napoli'de gösterdiği performansla İtalyan ekibinin şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Kim Min-Jae, Manchester United ile sözleşme imzalamaya çok yakın. İngiliz basını, Güney Koreli stoperin temmuz ayında kendisini Kırmızı Şeytanlar'a bağlayacak imzayı atacağını yazdı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de Kim Min-Jae ayrılık için gün sayıyor. Eski Fenerbahçeli Güney Koreli stoperin yeni rotası İngiltere olacak.

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