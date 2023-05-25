Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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HDP 2. TUR KARARINI AÇIKLADI: ERDOĞAN BİZLER AÇISINDAN ASLA BİR SEÇENEK DEĞİLDİR

HDP-Yeşil Sol Parti, ikinci tura ilişkin seçim kararını verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetime katılabildiği, özgür, demokratik ve adaletli bir rejim inşa etmektir. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir" dedi.

14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turunda Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP-Yeşil Sol Partisi'nin Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerin ardından 2. turdaki tercihleri merak ediliyor. HDP Eş Genel Başkanları, partilerinin kararını duyurmak için kameralar karşısına geçti.

ÜMİT ÖZDAĞ'A CANLI YAYINDA SORULDU: SEÇİMİ KILIÇDAROĞLU DEĞİL DE ERDOĞAN KAZANIRSA NE OLUR?

2. tur seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. "2. tur seçimlerini Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra sakın elim kırılsaydı demeyin, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi dün düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve 7 maddeli bir protokole imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara yanıt verdi.

HAZAL SUBAŞI GÖNLÜNÜ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KUZENİNE KAPTIRDI

Rıza Kocaoğlu ile ilişkisini noktalayan Hazal Subaşı, gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı'ya kaptırdı. İkili Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir süre aşka kapatan Hazal Subaşı, aşk orucunu bozdu.

DERBİ ÖNCESİ KRİZ KAPIDA! GALATASARAY'IN HAMLESİ FENER TARAFTARINI KIZDIRACAK

Lider Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanması durumunda TFF'den şampiyonluk kupasının Fenerbahçe derbisine getirilmesini talep edecek.

Şampiyonluk için sadece 1 galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

KUPAYI DERBİYE İSTEYECEKLER

Ankara'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak.

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