Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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AK PARTİ'DEN ÖZDAĞ'IN 2. TUR KARARIYLA İLGİLİ İLK YORUM: KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞININ NE KADAR ZEMİNSİZ OLDUĞUNU İLAN ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti. Kılıçdaroğlu HDP'ye mi, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" ifadelerini kullandı.

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi" ifadelerini kullandı.

PROTOKOL METNİNDE EN DİKKAT ÇEKEN MADDE! 6'LI MASA'NIN "SON VERİLECEK" DEDİĞİ UYGULAMAYA ÖZDAĞ "DEVAM" DEDİ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile 2. turda destekleme kararı aldığı Kemal Kılıçdaroğlu arasında 7 maddelik bir protokol imzalandı. 4. maddede yer alan "kayyum" detayı ise dikkat çekti. Buna göre yerel yönetimlerde uygulanan "kayyum" uygulamasına devam edilecek. Ancak Millet İttifakı'nın imzaladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde ise kayyum uygulamasına son verileceği ifade edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

ÖLÜM HABERİNİ CZN BURAK DUYURDU! MÜCADELESİYLE ÖRNEK OLAN GENÇ İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Czn Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

PİRLO'NUN AYRILMASIYLA ÇILGINA DÖNEN DİAGNE'DEN KARAGÜMRÜK'ÜN PAYLAŞIMINA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YORUM

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Senegalli futbolcu, kulübün Pirlo ile ayrılığı açıkladığı gönderinin altına kızgın ve ağlayan yüz emojileriyle yorum yaptı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. Bunun üzerine İstanbul ekibinin golcü futbolcusu Mbaye Diagne'den tepki geldi.

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