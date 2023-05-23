Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 MAYIS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE UMUT VEREN SÖZLER: MAAŞI DAHA YUKARI ÇIKARMANIN HESABI İÇİNDEYİZ

Deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere de seslendi. Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzedelere seslendi.

ERDOĞAN'IN YAYINDA KULLANDIĞI "MONTAJ" İFADESİ KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINI HAREKETE GEÇİRDİ: ŞİKAYET DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mitinglerinde izlettiği Kılıçdaroğlu videosuyla ilgili olarak dün akşam katıldığı canlı yayında "Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadesini kullanması üzerine harekete geçtiklerini duyurdu. Çelik, "Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN MİRASININ AKIBETİ BELLİ OLDU! MİLYONLARCA LİRA ÇYDD'YE KALDI

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği'ne bağışlamasına itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğene mahkemeden kötü haber geldi. İptal davasını reddeden mahkeme, mirasın derneğe kalmasına karar verdi.

3 sene önce yaşamını yitiren Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunantüm maddi birikimlerini (2021'de toplam 15 milyon) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni bıraktı. Mirastan pay almak isteyen Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden beklenen karar çıktı.

ENNER VALENCİA, FENERBAHÇE TARAFTARININ MERAKLA BEKLEDİĞİ KARARI CUMA GÜNÜ VERECEK

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan ve akıbeti merakla beklenen isimlerin başında gelen Enner Valencia, son kararını cuma günü verecek. Ekvadorlu golcünün menajeri yaptığı açıklamada, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta 32 gol atma başarısı gösteren Enner Valencia, sarı-lacivertlilerle sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

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