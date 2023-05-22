Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 MAYIS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ÜMİT ÖZDAĞ-NUMAN KURTULMUŞ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ! İKİ İSİM KAMERALAR KARŞISINDA TERS DÜŞTÜ

Türkiye seçimlerin 2. turuna hazırlanırken ilk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan ile ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın hangi adaya destek vereceği merak konusu oldu. Oğan akşam destekleyeceği adayı ilan edeceğini belirtirken Özdağ ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Kurtulmuş ilk açıklamasında, "Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışıyoruz" dedi. Özdağ ise "Aramızda farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda...

ERDOĞAN'IN KORUMASININ GETİRDİĞİ SUYU İÇMEDİĞİ GÖRÜNTÜ SONRASI HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Deprem bölgesi Hatay'da birtakım incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma müdürü Muhsin Köse'nin uzattığı suyu içmemesi dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o görüntü için "Devletin başındaki kişiye neden bardakta su verilir?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte dün deprem bölgesine gitti. Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntü dikkat çekti.

DÜNYA TURUNA ÇIKAN BEYONCE, EKİBİNE 44 BİN TL'LİK YEMEK ISMARLADI

Dünya turuna çıkan şarkıcı Beyonce, İskoçya'da ekibine konser öncesi bir tavuk restoranında yemek ısmarladı. Onlarca hamburger ve tavuk sipariş eden Beyonce, 44 bin TL hesap ödedi.

Son albümüyle aynı adı taşıyan "Renaissance" isimli dünya turnesini gerçekleştirmek için konserler veren 41 yaşındaki pop yıldızı Beyonce, cumartesi günü İskoçya'nın Murrayfield kentindeki konserinden önce ekibine yemek ısmarladı. Şarkıcının ödediği hesap ise dikkat çekti.

BAKAN HULİSİ AKAR'DAN KAYSERİSPORLU KOLOVETSİOS'A BÜYÜK SÜRPRİZ! YUNAN BAKAN İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor'u ziyareti sırasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayarak takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ile görüştürdü. Renkli anların ortaya çıktığı görüşmenin ardından Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a bir sürpriz yaptı.

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Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023