Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KILIÇDAROĞLU SON VAADİYLE ADETA SİNAN OĞAN'A SESLENDİ: TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenledi. Önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu, adeta 2. turda destek vereceği isim merak konusu olan Sinan Oğan'a seslendi. CHP lideri, "Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın ise 2. turda kime destek vereceği merak konusu oldu.

SİNAN OĞAN, SEÇİMDE DESTEĞİNİ TEK ŞARTLA VERECEK: NİYE BAKAN OLAYIM, BAŞKAN YARDIMCISI OLMAK VARKEN?

Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Gelişmeler dikkatle izlenirken belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, bakanlık teklif edildiği iddialarına da değindi. Oğan, "Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olabiliyorken?" dedi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR KARDEŞLER, DİZİLERDEKİ MEŞHUR SAHNEYİ ÇEKTİKLERİ VİDEO İLE TİYE ALDI

Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşler, son dönemde dizilerde yaygın kullanılan bakışma sahnesini, çektikleri bir video ile tiye aldı. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi ünlü kardeşlere yaptığı yorumlarla hak verdi.

Son dönemde dizilerde sıkça karşılaştığımız uzun bakışma sahneleri birçok kişinin tepkisini çekerken, usta tiyatrocu Süheyl Uygur ve Bahzat Uygur'dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

TRABZONSPOR MAÇINA SAATLER KALA FENERBAHÇE'DE DEPREM! SERDAR AZİZ, JESUS'UN KARARIYLA KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşılaşmasına saatler kala Serdar Aziz teknik heyet kararıyla maç kadrosundan çıkartıldı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan milli stoperin durumu tartışma konusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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