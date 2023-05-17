Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MASADAN MI KALKIYORLAR? SEÇİM SONRASI SESSİZLİĞE BÜRÜNEN İYİ PARTİ CEPHESİNDEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Pazar günü yapılan seçimler sonrası Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti cephesinin sessizliğe gömülmesi, 6'lı Masa'dan ayrılma yaşanabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Bugün basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. El birliğiyle 28 Mayıs'a hazırlanmalıyız. Partimiz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir "dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

7 PUANLIK OY KAYBINA AK PARTİ'DEN İLK YORUM: NASIL TELAFİ EDECEĞİMİZİ KONUŞACAĞIZ

Konuk olduğu programda seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2018 seçimlerine göre AK Parti'nin oy oranında 7 puanlık bir düşüş olmasına da değindi. Dağ, "Genel tabloya baktığımızda bir mesaj görüyoruz. Bu dönemde incinen vatandaşlarımız olmuş olabilir. Biz onları nasıl telafi edeceğimizi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Oyların sisteme yanlış girildiği iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hamza Dağ, 2018 seçimlerine göre AK Parti'nin oy oranındaki 7 puanlık düşüşü de değerlendirdi.

HALUK LEVENT, "AHBAPLAR BÖLGEYİ BIRAKTI" İDDİASINA SERT ÇIKIŞTI: İFTİRA ATIYORLAR, BÖLGEDEYİZ

Aylardır kurucusu olduğu Ahbap derneği ile afet bölgelerinde yardımlarında devam eden Haluk Levent, sosyal medyada yapılan "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasını yalanlayarak "Sevkiyatlarımız her gün sürüyor, bölgedeyiz" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile bölgeye giden Haluk Levent, haklarında iddiaya sessiz kalmadı.

HAALAND'IN YEDİĞİ YEMEĞİ GÖRENLERİN BAŞINDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ: MİDEMİZ BULANDI

Güçlüğü fiziği ve beslenme şekliyle sık sık gündeme gelen Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, yemek üzere hazırladığı ciğer tepsisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ciğerin görüntüsünden hoşlanmayan ve yıldız futbolcuya tepki gösteren takipçileri, "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın sosyal medyada paylaştığı yemek görseli olay oldu.

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