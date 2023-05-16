Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 MAYIS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ SİNAN OĞAN'DAN İDDİALI ÇIKIŞ: KARARI VERDİĞİMİZDE O TARAFI KAZANDIRACAĞIZ

İlk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili iddialı bir çıkışa imza atan Oğan, "İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir, netleşmiş bir kararımız yok" dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

SEÇİMİN EN BÜYÜK KAYBEDENİ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ OLDU! NE GENEL BAŞKAN NE DE ADAYLAR, MECLİS'E GİREMEDİ

Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları netleşti, Meclis'te çoğunluk yüzde 49.46 ile Cumhur İttifakı'nda kaldı. AK Parti yüzde 35.5, MHP yüzde 10, Yeniden Refah Partisi 2.8 oy oranına ulaşırken; BBP'nin sadece yüzde 0.9 oy alması dikkat çekti. BBP hiç vekil çıkaramazken, Genel Başkan Mustafa Destici de yeni dönemde TBMM'de yer alamayacak.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

UKRAYNALI MODEL ALONA SAVCHENKO, SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEREK CANSIZ BEDENİ PARÇALANDI

Ukraynalı model Alona Savchenko, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Jan Jerzy Lagoda-Filippow tarafından kaldığı otelde öldürüldü. Cani adam, sevgilisini otel odasında öldürdükten sonra cansız bedenini de parçalara böldükten sonra kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

27 yaşındaki Ukraynalı model Alona Savchenko, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 25 yaşındaki erkek arkadaşı Jan Jerzy Lagoda-Filippow ile kaldığı otel odasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

DÜNYA KULÜPLER SIRALAMASI YAYINLANDI! İLK 30'DA TÜRKİYE'DEN SADECE TEK TAKIM VAR

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınladı. 28. olan Fenerbahçe, ilk 30'da yer alan tek Türk kulübü oldu. Listede Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sırada kendine yer buldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınlarken, ilk 30'da Türkiye'den sadece Fenerbahçe var.

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