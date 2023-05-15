Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI! İŞTE ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE OĞAN'IN SON OY ORANLARI

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN SARIGÜL: KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPANA KADAR GECEMİ GÜNDÜZÜME KATACAĞIM

CHP listesinden memleketi Erzincan'da milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Bu gelişmenin ardından ülke genelinde oy sayımına başlandı.

SEÇİMİN ARDINDAN PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN ZEYNEP BEŞERLER HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan isimler arasında "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık" ifadelerini kullanan oyuncu Zeynep Beşerler de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Kişiler arasında seçmeni eleştiren oyuncu Zeynep Beşerler de bulunuyor.

MECLİS'E GİREBİLMEK İÇİN YARIŞTILAR! İŞTE SPOR DÜNYASINDAN MİLLETVEKİLİ OLAN VE OLAMAYAN İSİMLER

Seçimlerde siyasi partilerin listelerinden spor dünyasının ünlü figürleri milletvekili olabilmek için yarıştı. İşte eski futbolcular Alpay Özalan ve Gökhan Zan'dan teknik direktör Ünal Karaman'a kadar Meclis'e giren ve giremeyen isimler.

Spor dünyasının önemli figürlerini bünyelerine katan siyasi partiler, seçimlerde bu isimlere listelerinden yer verdi. Milletvekili adayı olarak gösterilenlerden kimi Meclis'e girerken, kimi ise yeterli oyu alamadı.

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