Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 MAYIS 2023 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SANDIKLARIN YARISINDAN FAZLASI AÇILDI! İŞTE ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ FARK

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 22.34 itibarıyla sandıkların yüzde 85.82'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.13; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.09, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 olarak görülüyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

OY SAYIMI DEVAM EDERKEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM: SANDIKLARIN BAŞINDAN AYRILMAYIN

Seçim sonuçları merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yönündeki sözlerine gönderme yapan Erdoğan, "Oy sayımı halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdiye kadar sandıkların yüzde 80'i açıldı.

BU SEFER DE OY KABİNİNE SIĞMADI! 2 METRE BOYUNDAKİ KOMEDYEN MESUT SÜRE'NİN PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Sunduğu eğlenceli programlarla tanınan 2 metre boyundaki komedyen Mesut Süre, bir kez daha oy kabinine sığmadı. Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Süre, "Bu sene ya kabinler bir tık büyük ya ben çekmişim azıcık" dedi.

İlişki Testi, Rabarba ve Meksika Açmazı gibi programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan radyo yayıncısı ve komedyen Mesut Süre, oy kullanmak için gittiği kabine sığmadı. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ise herkesi güldürdü.

OY PUSULASINA BOYDAN BOYA NOT YAZAN BEŞİKTAŞ TARAFTARI EŞELTİRİ BOMBARDIMANINA TUTULDU

Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının da benzer hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı pusulaya, "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarının pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı. Oylar geçersiz sayılacağı için taraftarların bu hareketi büyük tepki çekti.

Seçimler için sandık başına giden taraftarların oy pusulalarına yazdıkları notlar tepki çekti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş ve Galatasaraylıların da oy pusulalarına not yazdıkları görüldü.

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