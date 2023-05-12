Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 MAYIS 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK İSTİFA ETTİ

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satması hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" demişti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AKŞENER'İ MASAYA GETİREN DE İNCE'Yİ ADAYLIKTAN ÇEKTİREN DE AYNI GÜÇ

İstanbul Sultangazi'de vatandaşlar hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili "Meral Akşener'i masaya getiren de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere saatler kala kameraların karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

14 MAYIS SEÇİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEDİĞİNİ DUYURAN DOĞUŞ'UN YAPTIĞI HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı kalp işaretini yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Doğuş'un yaptığı işarete dikkat çeken kullanıcılar ise paylaşıma yorum yaparak "Kafan karışmış" yorumunu yaptı.

Uyan, Gamsız, Yan Yüreğim, Hadi Çiçeğim, Adımı Çok Anacaksın ve Vur Vur Yüreğime gibi şarkılarıyla adını duyuran Doğuş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde desteklediği ismi açıkladı.

BARCELONA'YA REKOR CEZA! ARDA TURAN'IN TAZMİNATINI YANLIŞ HESAPLAMANIN FATURASI ÇOK AĞIR OLDU

Eski futbolcuları Alex Song ve Arda Turan'ın tazminat tutarlarındaki usulsüzlük nedeniyle Barcelona'ya 15 milyon 700 bin euro para cezası verdi. Katalan devine verilen yüksek tutardaki cezada Arda Turan'ın kulüpten aldığı tazminatın yanlış hesaplanması gibi unsurların etkili olduğu iddia edildi.

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'ya kötü haber geldi. Katalan devi, tazminat tutarlarındaki tutarsızlık nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya.

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