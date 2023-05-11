Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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11 MAYIS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MUHARREM İNCE NE OLDU DA ÇEKİLDİ BİLEMİYORUM, ÜZÜLDÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum geldi. Erdoğan, "Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim; çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi kaset kumpasıyla çirkinleşiyor, kimi kötü sözle çirkinleşiyor." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

MELODİ AŞIRDIĞI İDDİASIYLA YARGILANAN SONER SARIKABADAYI'YA BERAAT

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Sarıkabadayı'nın beraatına hükmetti.

Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

KADIKÖY'DE Mİ OYNANACAK? İŞTE İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇININ ADRESİ

Kocaeli, Sakarya ve Kadıköy'de oynanacağı iddia edilen İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar sonrası Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu olmuştu. TFF, kritik maç için açıklamada bulundu.

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