Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MUHARREM İNCE'NİN İZMİR VE MANİSA PROGRAMLARI, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyada hakkında çeşitli iddialarda bulunulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitingleri iptal edildi. İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin, sağlık sorunu nedeniyle bugünkü programı iptal edilmiştir." denildi.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sağlık problemleri nedeniyle programları iptal edildi.

BAHÇELİ'DEN, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA MEMLEKETİ TRABZON'DA ÇOK AĞIR SÖZLER

Partisinin Trabzon mitinginde alandakilere hitap eden MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında halka hitap etti. Bahçeli'nin gündeminde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı vardı.

"SURVİVOR BENİM İÇİN BİTTİ" DİYEN TURABİ ÇAMKIRAN, ACUN ILICALI VE NUSRET GÖKÇE'Yİ HEDEF ALARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, "Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna sert sözlerle cevap verdi. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe başta olmak üzere birçok ismi hedef alan Çamkıran, "Acun Ilıcalı arasa da gitmem. 2 defa şampiyon olmuş ve Survivor adına yarışıp dünya şampiyonu olmuş ben yerine, özel jetiyle getirdiği Nusret yarışsın. Hem Nusret parkurlara tuz, Atakan da yarışmacılara diz ve dirsek atar" dedi.

2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da mücadele ederek peş peşe şampiyon olan Turabi Çamkıran, "Bir daha Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerle cevap verdi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN BOMBA İDDİA! EMRE BELÖZOĞLU'NA YUMRUK ATAN FUTBOLCUNUN ADINI VERDİ

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yorumcu Serdar Ali Çelikler çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çeliker yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından VOLE'de yayınlanan Son Raund programında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

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