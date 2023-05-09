Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 MAYIS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 45 ZAM! EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti, işçi kesiminin de talep ettiği şekilde 15 bin liraya yükseltildi.

Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı.

DEMİRTAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖNDERİSİNİ ALINTILADI: ÇOK NAZİKSİN BİTANESİ

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne temalı paylaşımı alıntılayarak esprili bir göndermede bulundu. Demirtaş paylaşımında, "Çok naziksin 'bi tanesi' ama fikrim değişmedi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne mitingine dair bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne" dedi.

SERDAR ORTAÇ'TAN KENDİSİNE "OMURGASIZ" DİYEN FATİH PORTAKAL'A CEVAP: ÇOK AYIP

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Bakan Nureddin Nebati ile sahnede söylediği anlara ilişkin kendisi hakkında "Omurgasız" ifadesini kullanan Fatih Portakal'a cevap verdi. Ortaç, "Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Çok ayıp" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir etkinlikte Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç Bakan Nebati'nin bu isteğini kırmadı ve "Bakan Nebati baba için okuyorum" diyerek şarkıyı söyledi.

BOMBA İDDİA! FENERBAHÇE'NİN YILDIZI VALENCİA, SEZON BİTMEDEN YENİ TAKIMINA İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin yıldızı ve Süper Lig'in en golcü oyuncusu Ennner Valencia'nın, sezonun bitimine sayılı haftalar kala Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan ve kariyer sezonlarından birini yaşayan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibi Internacional formasını giymesi bekleniyor.

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