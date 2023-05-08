Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlara yönelik yapılan taşlı saldırıya ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Olaylarda yaralanan 12 kişi ise hastanelerde yapılan tedavileri sonrasında taburcu edildi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun valiliğin gösterdiği noktada miting yapması gerektiğini ifade eden Destici, "Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun'ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da gerçekleşen mitinginde 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan onlarca kişi yaralanırken, olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişiler olduğu aktarıldı.
Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni Londra'da görkemli bir şekilde gerçekleşti. Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene, Camilla'nın eski kocası da katıldı ve onun kraliçe olmasını izledi.
Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.
TFF, 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarını yeniledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarını değiştirdi.
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Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023