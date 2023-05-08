Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingteki vatandaşlara yönelik yapılan taşlı saldırıya ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Olaylarda yaralanan 12 kişi ise hastanelerde yapılan tedavileri sonrasında taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

DESTİCİ, İMAMOĞLU'NUN OLAYLI MİTİNGİYLE İLGİLİ KONUŞTU: DADAŞLAR SİZE MEYDANI BOŞ BIRAKIR MI?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun valiliğin gösterdiği noktada miting yapması gerektiğini ifade eden Destici, "Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun'ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da gerçekleşen mitinginde 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan onlarca kişi yaralanırken, olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişiler olduğu aktarıldı.

KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM! ESKİ EŞİNİN KRALİÇE OLUŞUNU İZLEDİ

Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni Londra'da görkemli bir şekilde gerçekleşti. Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirilen törene, Camilla'nın eski kocası da katıldı ve onun kraliçe olmasını izledi.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ TASARIM

TFF, 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarını yeniledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarını değiştirdi.

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