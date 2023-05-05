Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 5 Mayıs 2023 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

5 MAYIS 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ERDOĞAN "11 LİRA 30 KURUŞ" DEDİ! KILIÇDAROĞLU YAŞ ÇAY ALIM FİYATININ 15 TL OLACAĞI VAADİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı Rize mitinginde yaş çay alım fiyatının kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmeye bugün Twitter hesabından değinen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Gelirini çaydan kazanan vatandaşlara müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİNDE ATILAN SLOGANA TEPKİ

Van'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde atılan "Dişe diş kana kan" sloganlarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Düşünün CHP burada gelip de miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Şimdi bunu CHP'ye sormak lazım. CHP'ye desteklerini utanmadan 'dişe diş kana kan' diyenlerin derdi Van olabilir mi?" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde bir grup PKK yandaşının "Dişe diş kana kan" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmaları gündem olmuştu.

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISI YİĞİT DİKMEN, KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE DAHİL OLUYOR

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak ve ilerleyen bölümlerde Çimen ile yolları kesişecek.

Amatör kümede futbol oynadıktan sonra Survivor 2014'e katılan Yiğit Dikmen, yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Şehrin Melekleri, Sen Çal Kapımı, Seversin ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan Dikmen'in yeni projesi belli oldu.

FUTBOL DÜNYASINI SALLAYAN MESSİ KARARI SONRASI PSG CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GALTİER'DEN GELDİ

Lionel Messi'nin kadro dışı kalması ile ilgili Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier ilk kez konuştu. Gailter yaptığı açıklamada, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Suudi Arabistan'ı kulüpten izinsiz ziyaret ettiği için kadro dışı kalan Lionel Messi ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.