Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 MAYIS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TRABZON'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR! HÜDA PAR YENİDEN STANT AÇINCA ORTALIK KARIŞTI

Trabzon'da dün bir grup kalabalığın saldırısı sonrası kaldırılan HÜDA PAR standının bugün yeniden kurulması nedeniyle ortalık gerildi. Vatandaşların yoğun tepkisi sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Güvenlik çemberi oluşturarak standı korumaya alan polisler, standın kaldırılmasını isteyen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu standı kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: MECLİS'TE HDP İLE NELER KONUŞTUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'suna, hapisteki tüm PKK'lıları çıkaracağız diyorlar. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi, terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal, Meclis'te HDP ile neler görüştün, neler konuştun? Söyle… Söyleyemez…" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın hedefinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

EKİN KOÇ'LA ARKADAŞLIĞI AŞKA MI DÖÜŞTÜ? HAZAR ERGÜÇLÜ, YENİ AŞKIYLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

5 ay önce Onur Ünlü ile ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Ergüçlü'nün görüntülendiği kişinin bir süredir adının aşk dedikodusuna karıştığı Ekin Koç olduğu ileri sürüldü.

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 ay önce 5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini bitirdi. Evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açarak sevgilisiyle el ele görüntülendi.

EMİRHAN İLKHAN'A DARBE ÜSTÜNE DARBE! İTALYA MACERASI CEHENNEME DÖNDÜ

Beşiktaş'tan ısrarla ayrılmak isteyen ve Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, burada forma şansı bulamayınca Sampdoria'ya kiralanmıştı. 18 yaşındaki futbolcu formayı unuttu. İlkhan, Sampdoria'ya da 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olurken sadece 57 dakika süre buldu.

Büyük umutlarla İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler yolunda gitmiyor. 18 yaşındaki futbolcu, fazla forma şansı bulması için gönderildiği Sampdoria'da da bekleneni veremedi.

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