Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ! KREMLİN'E İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rus hükümeti, Kremlin'e 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu.

RİZE MİTİNGİNDE GÖRDÜĞÜ MANZARA ERDOĞAN'I MEST ETTİ: BUGÜN BİR BAŞKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Alandaki kalabalığı görünce mest olan Erdoğan, "Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

FENOMEN YAZAR PUCCA, 3. KATTAN DÜŞEN OĞLUNUN AMELİYAT SONRASI HALİNİ PAYLAŞTI

Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşen 6 yaşındaki oğlu Batu'nun ameliyat sonrası halini paylaştı. İki kolu alçıya alınan oğlunun tekerlekli sandalyedeki fotoğrafını yayınlayan Pucca, "Ameliyattan çıktı, hastanede teftişe çıktık" notunu yazdı.

Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları Batı, geçtiğimiz günlerde 3. kattan düşerek yaralandı. Yaşadığı büyük korkuyu anlatarak oğlunun kollarında kırık olduğunu söyleyen fenomen, bugün de oğlunun ameliyat sonrası halini paylaştı.

TÜRK TELEKOM'U TAŞIYAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNDEN DEV FİNAL ÖNCESİ SKANDAL HAREKET! KOÇ HASTANELİK OLDU

EuroCup finalinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, maç öncesi İspanya'da skandal bir muameleye maruz kaldı. Genel menajer Önder Külçebaş yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki otobüs şoförü bize şehir turu attırdı. 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti." ifadelerini kullandı.

EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, İspanya'da kaza geçirdi. Konuya ilişkin TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, kendilerini taşıyan otobüsün şoförünün skandal davranışını anlattı.

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