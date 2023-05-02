Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 2 Mayıs 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

2 MAYIS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

GÖZLER SAAT 17:00'YE ÇEVRİLDİ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA MİTİNGİNDE BİR MÜJDE DAHA VERECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde müjde vereceğini açıklayarak, "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz alıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kapalı pazaryerini gezdi. Bilecik milletvekili adaylarıyla birlikte pazarcı esnafını dolaşan Bakan Dönmez, partisine ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Pazaryeri ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'ndeki AK Parti Bozüyük seçim irtibat ofisine geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "14 MAYIS SİYASİ DARBE GİRİŞİMİDİR" DİYEN BAKAN SOYLU'YA YANIT: ASIL DARBEYİ SİZ YAPIYORSUNUZ

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirlerde ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadesini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, iktidar ve muhalefet kanadından dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

RÜŞTÜ REÇBER'İN EŞİ IŞIL REÇBER ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER İÇİN OYUNU KULLANDI

Türk futbolunun bir dönem yıldız kalecilerinden olan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber önümüzdeki seçimler için oyunu "Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun" diyerek İngiltere'de kullandı.

Eski millî takım kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber şu sıralar çocuklarının eğitimi için İngiltere'de bulunuyor. Işıl Reçber 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandığını duyurdu.

SON İKİ MAÇTIR AKLI KAYBETTİĞİ PARADA! İŞTE MUSLERA'NIN DOLANDIRICIYA KAPTIRDIĞI RAKAM

Toplamda 85 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı iddia edilen dolandırıcılığın Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi mağdurlarından biri olan Muslera'nın kaybının ise yaklaşık 750 bin dolar olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde futbol camiasından birçok kişinin de mağduru olduğu dolandırılma vakası ortaya çıkmıştı. Banka Müdürü Seçil Erzan'ın tutuklanmasıyla süren davanın mağdurlarından biri de Fernando Muslera... Son maçlardaki form düşüklüğüyle dikkat çeken Uruguaylı kaleci, taraftarın da hedefi olmuş durumda...

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.