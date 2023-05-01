Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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1 MAYIS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİMDEN SONRA EMEKLİLERİ SEVİNDİRECEK HABERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçimden sonra 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİLERİMİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAĞIZ"

Konuşmasında emeklilere yönelik önemli vaatlerde bulunan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA AYNI GÜNE DENK GELMİŞTİ! KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL MİTİNGİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yüz binlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.

ALİŞAN, KAYBETTİĞİ KARDEŞİNİN AİLESİNE 30 MİLYON TL'LİK EV ALDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Ünlü türkücü Alişan'ın 1,5 sene önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki kızının yaşaması için 30 milyon TL'ye ev aldığı iddia edildi. Telefonla bağlandığı yayında ev aldığı iddiasını yalanlayan Alişan "Benim 30 Milyon TL'lik evim yok. Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için..." diyerek isyan etti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, yengesi ve iki yeğenine sahip çıkarak "Beni artık 4 çocuğum var" dedi. Yeğenleriyle sık sık zaman geçiren Alişan'ın aile için 30 milyon TL'ye ev aldığı ileri sürüldü.

ÜMİT ÖZAT, ALİ KOÇ'A AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU! FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLUYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Başkan bulun seçime gidelim." sözlerine sarı-lacivertlilerin eski kaptanlarından Ümit Özat cevap verdi. Koç'a meydan okuyan Özat, "Yap beni kongre üyesi, 1 oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım." dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendisini eleştirenlere seslenerek "Başkan bulun seçime gidelim." mesajı vermişti. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Ali Koç'a meydan okudu.

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