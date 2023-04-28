Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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28 NİSAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İZMİR NARLIDERE'DEKİ SİTE YANGINININ ACI YÜZÜ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin alevlerden etkilendiğini açıkladı.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi'nin 3. blokunda meydana geldi.

BAHÇELİ, DESTİCİ VE AKSAKAL'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

OYUNCU EDA ECE İLE BUĞRAHAN TUNCER NİŞANLANDI

Güzel oyuncu Eda Ece, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nişanlandı. Evde sade bir nişan töreni yapan çift, sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı.

FOX TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İTALYAN FUTBOLU ÇALKALANIYOR! MİLLİ YILDIZ MERİH DEMİRAL, TEKNİK DİREKTÖRÜYLA KAVGA ETTİ

Yaz döneminde transferine izin verilmeyen Merih Demiral ile teknik direktör Gian Piero Gasperini arasında ipler koptu. Milli futbolcu, Gasperini ile kavga etti. Kavganın sebebi henüz tam bilinmezken, Teknik Direktör Gasperini'nin başka futbolcularla da arasının kötü olduğu ortaya çıktı.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, ülkenin gündemine oturdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Merih Demiral ile Atalanta'nın İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini kavga etti. Kavganın sebebi henüz tam bilinmezken yaz transfer döneminde başka bir İtalyan devi olan Hakan Çalhanoğlu'nu da transfer eden Inter formu yükselen Merih Demiral'ı da kadrosuna katmak istemişti.

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