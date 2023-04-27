Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YURT DIŞINA KAYITLI TÜRK VATANDAŞLARININ OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında, yurt dışı temsilciliklerinde ve belirlenen havalimanlarında kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YABANCI BASINA TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ AHLAKSIZCA YALAN HABER YAPILIYOR

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yabancı basında çıkan spekülatif haberlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanması yabancı basında da geniş yer buldu. Yabancı basın, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif haberlere imza attı.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN KADİR DOĞULU'NUN KADINLARLA OLAN GÖRÜNTÜLERİNE İLK YORUM: GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA NORMAL BİR KONUŞMA

Eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi görüntüleri çıkan Neslihan Atagül, yakın çevresine yaptığı açıklamada "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi. Atagül, magazin gündeminde konuşulan ihanet söylentisini ise önemsemedi.

3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Neslihan Atagül ile eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

TFF'NİN SÜPER LİG İSİM SPORSONLUĞU İÇİN TRENDYOL İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Süper Lig isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonu öncesi Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Süper Lig ve 1.Lig'e 2022-2023 sezonunda Spor Toto sponsor olmuş ve 300 milyon lira ödemişti.

2023-2024 sezonu için Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TFF'nin isim sponsorluğu için Trendyol ile görüştüğü öne sürüldü.

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