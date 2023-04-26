Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yayın kaldığı yerden devam etti. Programa ara verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye dönerek reklam arası vermesini istedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA RAHATSIZLANAN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda rahatsızlanarak canlı yayına ara vermesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." derken, Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

ÜNLÜ OYUNCU HANDE ERÇEL, ASTSUBAY DEDESİNİ KAYBETTİ

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle toprağa veren Hande Erçel, büyük bir acı daha yaşadı. Ünlü oyuncunun dedesi Emekli Hava Astsubayı Metin Erçel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Erçel, dedesinin cenaze törenine katılmak üzere Bandırma'ya gitti.

Oyuncu Hande Erçel ile Influencer ablası Gamze Erçel, 2019 yılında anneleri Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annesine olan özlemini sık sık dile getiren Erçel kardeşler, büyük bir yıkım daha yaşadı.

DARBE ÜSTÜNE DARBE YİYORLAR! UEFA'DAN DÜNYA DEVİNE AĞIR CEZA: AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLİYOR

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için 15 puanını sildiği ve daha sonra puanları geri iade ettiği Juventus'u şimdi de Avrupa kupalarından men etmeye hazırlanıyor.

Bir sonraki duruşmaya kadar silinen 15 puanını geri alan İtalyan devi Juventus'a UEFA tarafından yeni bir yaptırım daha uygulanabilir.

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