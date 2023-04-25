Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 NİSAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU: TÜRK BAYRAĞI YERİNE TÜRKİYE BAYRAĞI DENMELİ

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türk Bayrağı" ifadesinin yerine "Türkiye Bayrağı" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtti. Açıklamasının devamında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu da belirten Yapıcıoğlu, "Yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk canlı yayınında Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN DÜNYA REKORU KIRAN "ALEVİ" VİDESOU HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU: KALBİM ÇOK ACIDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ses getiren "Alevi" notuyla paylaştığı video hakkında ilk kez konuştu. Akşener, "Kendini böyle bir açıklama yapmak durumunda hissetmesinden dolayı kalbim çok acıdı" dedi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video 4 günde 29,2 milyon oynatmaya ulaşarak dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu olmuştu.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKAN MERT RAMAZAN DEMİR VE AFRA SARAÇOĞLU, AŞK İDDİASINI YALANLADI

İsimleri bir süredir aşk dedikodusuna karışan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte tatile çıktı. Tatile çıktıkları için ilişki yaşadıkları haberleriyle bir kez daha gündeme gelen ikili, yaptıkları açıklamada "Urla'ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız" dedi.

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığı ileri sürüldü. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin, önceki gün birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirdi.

ALİOSKİ'NİN MAÇ SONU YAPTIĞI AÇIKLAMAYA TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ: DALGA MI GEÇİYORSUN?

Fenerbahçe'nin sol beki Ezgjan Alioski, Kadıköy'de İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra şampiyonluk şansının devam ettiğini, sakin kalmaları gerektiğini ve umutlarının güçlü olduğunu söyledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Alioski'ye ateş püskürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın 2 puan bıraktığı haftada Fenerbahçe de takıldı. Sarı-Lacivertlilerin sol beki Ezgjan Alioski, maç sonu taraftara umut dağıttı. Taraftarlar Alioski'nin açıklamalarına ateş püskürdü.

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