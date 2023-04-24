Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 NİSAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TİCARİ ARAÇLARINI YENİLEMEK İSTEYEN ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Esnafa yönelik bir müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaf aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ VİDEOSU SONRASI BOMBA İDDİA: KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ KAZANIRSA 6'LI MASA'YI DAĞITACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Ankara kulisleri daha önce hiç olmadığı kadar ısındı. CHP kulislerine düşen son iddiaya göre dün gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı takdirde 6'lı Masa'yı dağıtacak. DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin seçime yeteri kadar etkisi olmadığını gören Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesine sarıldığı öne sürüldü.

Seçime sayılı günler kala Ankara'da siyasi ve hükümet senaryoları hız kazandı. CHP kulislerinde konuşulan senaryoya göre dün gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde 6'lı Masa'yı dağıtacak.

KESENİN AĞZINI AÇAN GÜLŞEN, KONSER KIYAFETİNE 70 BİN TL ÖDEDİ

Ramazan Bayramı konserinde leopar desenli eldiven de dekolteli elbisesiyle dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus'dan esinlendiği ortaya çıkan Gülşen'in ödediği ücret belli oldu. Şarkıcının Amerika'dan getirttiği elbisesinin 56 bin, eldiveninin de 14 bin TL olduğu öğrenildi.

Uzun süredir ailesiyle yurt dışında yaşayan Gülşen, Ramazan Bayramı'nı sahnede kutladı. Şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, son sahnesinde siyah dekolte detaylı elbise ve leopar desenli eldiven tercih etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, SEZON SONUNDA ATLETİCO MADRİD'E İMZA ATIYOR

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Atletico Madrid'in yolunu tutuyor. Dünya devi, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Brendan Rodgers'ın Leicester City'den ayrılmasının ardından üst üste 2 maçta ilk 11 başlayan Çağlar Söyüncü, sezon sonunda İngiliz ekibi ile yolları ayırıyor.

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