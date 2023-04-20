Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 NİSAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ SON ANKET! RAKAM VERMEDİLER AMA SÖYLEM ÇOK İDDİALI

CHP'nin kritik isimlerinden Özgür Özel, anketlerde önde olduklarını ifade etmişti. Özel'in ardından anketlerle ilgili dikkat çeken bir çıkış da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partiler de yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: KILIÇDAROĞLU'NUN MEZHEBİ HASSASİYETLERİ KAŞIMASI SORUMSUZLUKTUR, KORKUNÇ BİR TEHDİTTİR

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığı ile paylaştığı videoya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, önümüzdeki 3 gün içinde 2 bayramın aynı anda kutlanacağını belirterek, "Eş zamanlı olarak, bir yanda mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznü kalplerimize çökmüşken diğer yanda bayrama kavuşmanın esenliği ve sevinci gönül dünyamıza nüfuz etmiştir. Ne var ki 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremden dolayı bu bayramı daha öncekilerine kıyasla biraz durgun, biraz üzgün, biraz da buruk halde karşıladığımız altı çizilmesi gereken bir husustur. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun, 'her birlikte ve her şeyden önce Türkiye' irade ve inancıyla hepsinin üstesinden gelmemiz mukadderdir. El ele verdiğimiz sürece, birbirimize sımsıkı kenetlendiğimiz müddetçe hiçbir mütecaviz emel, hiçbir menfi eylem, hiçbir melanet hedef elbette sonuç alamayacaktır" ifadelerini kullandı.

HAZAR KAYA'NIN HAPSİ İSTENEN DAVA AKŞENER'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek veren Hazal Kaya hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?" dedi.

Batman'da tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazmış, Orhan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

NE KULÜP, NE KENDİSİ! REDMOND'UN BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİNİ KARISI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla akıllara kazınan Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğine hamile eşi karar verecek. Başarılı futbolcu, haziran ayında doğum yapması beklenen eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti. Başarılı futbolcu ise, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

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