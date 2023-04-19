Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KILIÇDAROĞLU "BU ADAMA KİM BAKAR" DEMİŞTİ! BAKAN NEBATİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "Bizim çok ünlü uluslararası ekonomistlerimiz varken bu adama kim bakar?" sözlerine tepki gösterdi. Bakan, "Sen kimsin beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Hazine ve Maliye Bakanı'nı hor göreceksin hadi oradan. Utanmadan sıkılmadan T.C. Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun." dedi.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesine geldi. AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Bakan Nebati, güçlerini milletten aldıklarını söyledi.

YSK'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR! BU 16 İLDE MİLLET İTTİFAKI İSMİ OY PUSULASINDA YER ALMAYACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, Millet İttifakı'yla ilgili kritik bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde "Millet İttifakı" isminin kullanılamayacağına karar verdi.

Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

3 YAŞINDAKİ KIZI KANSER TEDAVİSİ GÖREN GAMZE ERÇEL HASTANE VİDEOSUNU PAYLAŞTI: AH ANNECİĞİM NELER YAŞADIK BİR BİLSELER

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Erçel, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlendi. Kızıyla hastane koridorunda çektirdiği bir videoyu yayınlayan Erçel, "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notunu düştü.

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu. Sempatik halleriyle sık sık gündeme gelen minik Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sosyal medya hesabından kızının sesinin duyulduğu bir video yayınlayan Gamze Erçel, bir takipçisinin yorumuna tepki gösterdi.

RONALDO'NUN RAMAZAN'DA YAPTIĞI HAREKET SUUDİ ARABİSTAN'I AYAĞA KALDIRDI: SINIR DIŞI EDİN

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçının ardından Cristiano Ronaldo'nun, rakip takım taraftarlarının "Messi" tezahüratları karşısında elini kasıklarına götürerek yaptığı hareket tepki çekti. Sosyal medyada bazı Suudi taraftarlar, özellikle Ramazan ayında Ronaldo'nun yaptığı bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Sınır dışı edin" ve "Takımdan gönderin" gibi yorumlarda bulunuldu.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu. Portekizli yıldız, kaybettikleri maç sonrası yapılan "Messi" tezahüratlarına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

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