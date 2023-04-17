Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 NİSAN 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

HÜKÜMETTEN KAMU İŞÇİSİ İÇİN YENİ TEKLİF: 12 BİN LİRA TAVAN ÜCRET VE İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 40 ZAM

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci görüşme sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu duyurdu. Böylece hükümet tarafının teklifi yükselse de TÜRK-İŞ'in yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret talebinin altında kaldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu söylemişti.

14 MAYIS'TA SEÇMENLERİN OY KULLANACAĞI SANDIKLAR E-DEVLET'TEN İLAN EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmenler, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. YSK Başkanı Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

BÜLENT ŞAKRAK VE ATA DEMİRER'LE EVLİLİK YAPMIŞTI! ÖZGE BORAK'TAN ÇOK KONUŞULACAK EVLİLİK İTİRAFI: AYIP OLMASIN DİYE VAZGEÇMEDİM

Başarılı oyuncu Özge Borak, katıldığı programda eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile ayıp olmasın diye evlendiğini söyledi. Doğru yolda olmadığını bildiği durumlardan hemen vazgeçemediğini söyleyen Borak, "Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özge Borak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati isimli programına konuk oldu. Borak, Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile yaptığı evliliklerinden ve neden çocuk sahibi olmadığından bahsetti.

ARDA TURAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ İLK MAÇINDA EYÜPSPOR'UN İSTATİSTİĞİ OLAY OLDU

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, hocalık kariyerinde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe'ye 1-0 kaybeden Eyüpspor'un istatistikleri ise gündem oldu. İstanbul ekibinin kaleye isabetli şutu bulunmazken, taraftarlar buna rağmen takımın 2. yarıdaki oyunundan memnun olduklarını belirtti.

Göztepe ile Eyüpspor, 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazanırken, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan ise hocalık kariyerinin ilk maçına çıktı.

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