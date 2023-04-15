Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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YÜKSEK SEÇİM KURULU GEÇİCİ ADAY LİSTESİNİ YAYIMLADI! SEÇİMDE 24 SİYASİ PARTİ VE 152 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayınladı. YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

SEÇİM ÖNCESİ İTTİFAK ANKETİ! CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE OLSA DA DİKKAT ÇEKEN BİR DETAY VAR

Metropoll Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde vatandaşlara hangi ittifaka oy vereceklerini sordu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45.8; Millet İttifakı yüzde 36.4; Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 13.9 olarak belirlendi. Diğer 2 ittifak oylarının toplandığında Cumhur İttifakı'nı geride bırakması ise dikkat çekti.

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan seçim anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN "ÖZÜR DİLERİM" FİLMİNE TEPKİ: OLACAK GİBİ DEĞİL

Armağan Çağlayan, başrollerini Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Özür Dilerim filmini hiç beğenmediğini söyledi. Sosyal medya hesabından filmle ilgili düşüncelerini paylaşan Çağlayan, "Çok kötü bir film, olacak gibi değil" dedi.

Daha önce birlikte çeşitli projelerde yer alan İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın başrolünü paylaştığı "Özür Dilerim" filmi, Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Filmi izleyen Armağan Çağlayan ise yorumuyla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR KADROSUNDA N'KOUDOU SÜRPRİZİ! 2.5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda, Kevin N'Koudou yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından kafileye dahil edildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

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