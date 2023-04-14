Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 NİSAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KARADENİZ'DEN ÇIKARILAN DOĞAL GAZ, MAYIS AYI BAŞINDA TÜM SİSTEME VERİLECEK

Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayında evlere ulaşıyor. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." dedi.

Tpao Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı.

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU? SON SEÇİM ANKETİNDE DURUM BIÇAK SIRTI

Metropoll Araştırma Şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırmada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.9 çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 45.2 olarak belirlendi.

Seçimler için son düzlüğe girilirken anket şirketleri de yaptıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanı adayı olarak hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ZERRİN ÖZER, KİŞİLİK BOZUKLUĞU HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETTİĞİNİ AÇIKLAYARAK İSYAN ETTİ: DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM

Geçtiğimiz aylarda kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını açıklayan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borderline yani kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Sitem dolu bir paylaşım yapan Özer, "Defolup gitmek istiyorum. Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" dedi.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndü. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı.

KADRO DIŞI BIRAKMAK KESMEDİ! BAYERN MÜNİH'TEN SANE'Yİ YUMRUKLAYAN MANE'YE REKOR CEZA

Bayern Münih'te soyunma odasında Sane'ye yumruk atan Mane, geçici olarak kadro dışı bırakıldı. Bavyera ekibinde yönetim, yıldız futbolcuya ayrıca 500 bin euro para cezası verdi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te soyunma odası karışmıştı. Sane'nin kendisiyle konuşma üslubundan rahatsız olan Mane, Sane'ye yumruk atmıştı. Alman devi, Senegalli yıldızı sadece kadro dışı bırakmakla yetinmedi.

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