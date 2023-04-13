Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İSTANBUL'DA 5 KATLI BİNA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina araçların üstüne çöktü. 5 aracın zarar gördüğü olayda, araçta sıkışan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KULLANILACAK OY PUSULASINI ONAYLADI

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı. AK Parti ve İYİ Partili YSK temsilcileri sosyal medya hesaplarından seçim pusulasının fotoğraflarını paylaşarak, "Türk demokrasisine hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.

YAZAR ŞENGÜL BOYBAŞ'IN ATİYE DİZİSİNE AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Yazar Şengül Boybaş'ın romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen Atiye dizisinin tanıtımlarında, Boybaş'ın ismine yer verilmediği iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Yazar Şengül Boybaş, 'Dünyanın Uyanışı' adlı romanından esinlenerek hayata geçirildiği öne sürülen ve başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsur'un canlandırdığı Atiye dizisinin ön jeneriğinde fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

EBRAR KARAKURT'UN TAKIM ARKADAŞIYDI! İSTANBUL'DA ÖLEN VOLEYBOLCUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın, camdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin emniyet araştırmalarına devam ediyor. Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda J.I.'nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

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