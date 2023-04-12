Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ABD'DE MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 5'E GERİLEDİ! DOLAR DÜŞTÜ, GRAM ALTIN REKOR KIRDI

ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.260 TL ile rekor kırarken dolar ise düştü.

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

SİNAN OĞAN, 25 DAKİKALIK GÖRÜŞME SONRASI KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNE YAPTIĞI TEKLİFİ AÇIKLADI

ATA İttifakı'ın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Seçim güvenliğinin masaya yatırıldığı 25 dakikalık görüşmenin ardından bir canlı yayına katılan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine bir teklifte bulunduğunu ifade etti. Oğan, "'İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...' dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CEYDA DÜVENCİ, 8 YILLIK EŞİ BÜLENT ŞAKLAK'LA BOŞANACAĞI İDDİASINI YALANLADI: GAYET MUTLUYUZ

6 aydır bir dizi çekimi için Selimiye'de olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin boşanacağı iddia edildi. 4 aydır boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten Düvenci, ayrılık söylentisini kesin bir dille yalanlayarak "Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok" dedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında nikah masasına oturdu. Bir erkek çocukları bulunan çiftin 4 ay önce boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Haklarında ayrılık iddialarına sessiz kalan çiftten beklenen açıklama geldi.

BU İDDİA DOĞRU ÇIKARSA YANDI! PSG'NİN HOCASINDAN NAMAZ KILAN FUTBOLCULAR İÇİN AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, bir süre birlikte çalıştıkları PSG'nin Teknik Direktörü Galtier hakkında skandal iddialar ortaya attı. Fournier, Müslüman ve siyahi futbolcularla çalışmanın zor olduğunu söyleyen Galtier'in, çirkin ifadeler kullandığını iddia etti. Fournier, bunu maillerle destekleyebileceğini söyledi. PSG'nin Müslüman sahipleri, Galtier hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İddialar doğru çıkarsa takımdan kovulacak.

Fransız ekibi Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, 28 Eylül 2022'de "Christophe Galtier ile asıl tartışma sebebimizi açıklarsam kendisi Avrupa'nın hiçbir yerinde herhangi bir soyunma odasına giremez" şeklinde bir açıklama yapmıştı. RMC Sport'a konuşan Fournier, ortaya attığı iddialarla Galtier'i çok zor bir durumun içinde bıraktı.

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