Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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11 NİSAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ERDOĞAN AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI! GENÇLERE VERGİ, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Eşi Emine Erdoğan ile salondakileri selamlayan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacak ve emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek" dedi. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

ANKARA KULİSLERİNİ SALLAYAN İDDİA: CHP, SADULLAH ERGİN'İ ADAYLIKTAN ÇEKMEK İÇİN DEVA'DAN FARKLI BİR İSİM TALEP ETTİ

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterilmesi parti içinde tartışmalara neden olurken, CHP'den tepkilere "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde de oldu" yanıtı gelmişti. Yapılan açıklamaya rağmen CHP'nin Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istediği iddiası Ankara kulislerinde büyük ses getirdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

MÜGE ANLI'DAN YÜREK BURKAN ANLAR! KENDİSİNİ 6 AYLIKKEN TERK EDEN ANNESİNİN FOTOĞRAFINI GÖREN GENÇ, FENALIK GEÇİRDİ

6 aylıkken kendisini terk eden annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan 18 yaşındaki Şevket, canlı yayında zor anlar yaşadı. Canlı yayında ilk kez annesinin fotoğrafını gören Şevket, fenalık geçirdi. Şevket'in yıllardır aradığı annesinin 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir'de çobanlık yaparak hayatını devam ettiren 18 yaşındaki Şevket Gül, kendisini 6 aylıkken babaannesine bırakarak giden annesini Çiğdem Karadeniz'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bugün annesinin fotoğrafını gören Gül, canlı yayında zor anlar yaşadı.

EMİRHAN İLKHAN İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA! MİLLİ TAKIMIN DAVETİNİ REDDEDİP FORMAYI GİTMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Beşiktaş'tan ayrılarak büyük umutlarla Torino'ya transfer olan ancak buradan da Sampdoria'ya kiralanan Emirhan İlkhan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Genç futbolcunun kendi yaş grubunda olan U19 Milli Takımı için yapılan davetleri reddettiği ve "Ancak U21'e çağırırsanız gelirim." dediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın tüm ısrarlarına rağmen takımda kalmayarak Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, burada umduğunu bulamadı. Daha sonra bir başka İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan 18 yaşındaki futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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