Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 NİSAN 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA, 14 MAYIS SEÇİMLERİ İÇİN KİMİ DESTEKLİYOR? CEVAPTA ABD'YE GÖNDERME VAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yöneltilen bir soruya Lavrov, ABD'yi kastederek "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Rusya kimsenin içişlerine karışmaz. Seçim süreçlerinin parçası değiliz. Egemen bir ülkenin kendi bileceği bir iştir bu" cevabını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye yaptığı iki günlük ziyaretin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

BAKAN VARANK, MAKAM ARACI OLARAK TOGG KULLANMAYA BAŞLADI

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Bakan Varank, İstanbul Sultanbeyli'deki programına Togg ile gelmesi dikkat çekti. Vatandaşların araca olan ilgisi ise görülmeye değerdi.

ToggT10X akıllı cihazlarının ilk teslimatları devam ederken, makam aracı olarak kullanmaları üzere kabine üyelerine de otomobiller teslim edilmeye başlandı.

ÜNLÜ OYUNCU BRAD PİTT'İN 105 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNDAN YILLARCA KİRA ALMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hollywood'un yıldız isimlerinden Brad Pitt'in, 40 milyon dolar değerdeki evinde komşusunun yıllarca kira vermeden oturmasına izin verdiği ortaya çıktı.

2016 yılına kadar eski eşi Angelina Jolie ve altı çocuğuyla birlikte, Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti.

SERGEL YALÇIN'A HOŞ GELDİN HEDİYESİ! TAKIMI ŞAMPİYON YAPAN FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR

Sergen Yalçın'la büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme için de harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan ile arasında özel bir bağ olan tecrübeli futbolcu, Bordo-Mavili kulübe dönmeye sıcak bakıyor.

Geçen sezon Abdullah Avcı ile şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da bu sezon tam bir hüsran yaşandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Bordo-Mavililer, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından da erken koptu.

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