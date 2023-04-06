Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ADANA'DA HEYELAN NEDENİYLE ÜZERİNE KAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

26 İLDE YAPILAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKETİ! İNCE'NİN OY ORANINI GÖREN CHP'LİLER KAYROLACAK

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Asal Araştırma Şirketi'nin 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı araştırmaya göre; Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'LE İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLAYAN MERT YAZICIOĞLU, 4 YIL AŞK YAŞADIĞI AFRA SARAÇOĞLU'NU TEK KALEMDE SİLDİ

Aralık ayında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren ve kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, son hamlesiyle dikkat çekti. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Saraçoğlu'nu takipten çıkardı.

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi dikkat çekti.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ! ARAO'NUN JESUS'U ÖNERDİĞİ TAKIMI DUYAN FENERBAHÇELİLER AYNI YORUMU YAPIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırması gerektiğini savundu. 31 yaşındaki futbolcu, Jesus'un iyi işler çıkarabileceğini söyleyerek, "Jesus'un adı hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum." dedi. Arao'nun bu açıklamalarını duyan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan " O zaman Brezilyaya gidin" yorumunu yaparak tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurguladı.

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