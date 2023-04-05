Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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KÜRSÜDEN KURŞUN FIRLATAN AKŞENER'E, AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: MECLİS'TE KURŞUN SERGİSİ TEHDİTTİR

İYİ Parti lideri Akşener, meclisteki grup toplantısında parti binasının kurşunlanmasına yönelik hararetli bir şekilde konuşurken önündeki kurşunları fırlatmasıyla gündeme oturdu. Akşener'in bu hareketine AK Parti'den tepki gecikmedi. Kürsüden kurşun göstermenin tehdit olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akşener'in konuşması son yıllardaki en niteliksiz konuşma. Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Kendi ittifakını yönetemeyen kimseye ders veremez" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunlar hakkında hararetli açıklamalar yaptı. Açıklamalarının bir bölümünde önünde duran kurşunları fırlatan Akşener'in bu konuşması gündeme oturdu.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! 10 İLDE SEÇİME FERMUAR MODELİYLE GİRECEKLER

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, CHP ve İYİ Parti bazı iller için ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışmaya başladı. İki partinin, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan 10 ilde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldığı öğrenildi. Buna göre 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.

ZAHİDE YETİŞ, GÖKAY KALAYCIOĞLU'NUN PROGRAMINDA HER ŞEYİ ANLATTI! 9 YILLIK EVLİLİK SESSİZ SEDASIZ BİTMİŞ

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan başarılı sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile boşandığını duyurdu. Oğluyla yaşamaya devam ettiğini söyleyen Yetiş, "İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. 2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, TFF'Yİ AÇIK AÇIK HUKUKSUZLUKLA SUÇLADI: TAKKE DÜŞMÜŞ, KEL GÖRÜNMÜŞTÜR

Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama ve paylaşım yapmaya hız kesemeden devam eden Beşiktaş, TFF'yi bir kez daha hedef aldı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden bir sert açıklama yaparak, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hükmen maçlar hakkındaki açıklamasına sert bir şekilde yanıt verdi.

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