Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 4 Nisan 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

4 NİSAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

FİNLANDİYA, İTTİFAKIN 31. ÜYESİ OLARAK NATO'YA KATILDI

Rusya-Ukrayna savaşı üzerine İsveç'le beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya, Türkiye'nin onay belgesini ABD'ye teslim etmesiyle birlikte resmen NATO'ya katıldı. Böylece Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi oldu.

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

AK PARTİ, YENİDEN REFAH VE BBP SEÇİMLER İÇİN HİBRİT MODELİ ÜZERİNDE DURUYOR

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken partilerin hazırlıkları da devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi arasındaki görüşmeler devam ederken bu iki partinin 41 ilde kendi adayını çıkarıp kalan 40 ilde AK Parti ile işbirliği yapabileceği hibrit modeli üzerinde duruluyor.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala hem siyasi partiler hem de cumhurbaşkanı adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini teslim etmeye hazırlanırken, ittifaklara dahil olan liderler de buna yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

GAZETECİ TOLGA AKYILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! ÜNLÜ İSİMLER TÖRENE AKIN ETTİ

Beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Tolga Akyıldız, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Törene katılan şarkıcı Teoman, "En faydalı olacağı zamanda gitti. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

Sarıyer Maslak'taki evinde beyin kanaması geçiren gazeteci yazar Tolga Akyıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında ölen Akyıldız için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÜRK FUTBOLUNDA SULAR DURULMUYOR! BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN 2 BAŞVURU

Beşiktaş, TFF'nin açıklamasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılar, derbi hakemi Halil Umut Meler hakkında açıklamalalar yaparak VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.