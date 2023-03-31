Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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AK PARTİ: İYİ PARTİ BİNASINA SALDIRIYI LANETLİYORUZ, AKŞENER'İN AÇIKLAMASI İSE PROVOKATİF BİR YAKLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti binasına düzenlenen saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız" ifadeleriyle başlayan Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ise provokatif bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

SOYLU'NUN İYİ PARTİ BİNASINA YÖNELİK SALDIRI İÇİN KULLANDIĞI İFADE AKŞENER'İ KÜPLERE BİNDİRECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bu saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" dedi.

İyi Parti'nin Zeytinburnu'ndaki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri penceredeki mermi izleri üzerinden saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

ELİNDE SİGARA VARKEN "HAYIRLI RAMAZANLAR" DİYEN ERTAN SABAHN'A TEPKİ YAĞIYOR

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncu Ertan Saban'ın elinde sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Oyuncunun yer aldığı diziyi izlememe kararı alan kullanıcılar, "Bu yaptığın saygısızlık" yorumu yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncuları Ertan Saban, Devrin Özkan ve Sercan Gülbahar bir video çekerek takipçilerine yeni bölümün yayınlanacağını hatırlattı. Ertan Saban'ın videodaki hali ise tepki çekti.

PSG DEFTERİNİ KAPATIYOR! BARCELONA, MESSİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI

Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste, PSG forması giyen eski futbolcuları Lionel Messi ile temas halinde olduklarını açıkladı. Arjantinli yıldızın geri dönüşünün mümkün olduğunu belirten Yuste, "Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Katalan devinin başkan vekili Rafa Yuste, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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