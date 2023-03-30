Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 MART 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM 3 NİSAN'DA BAŞLIYOR

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin konuştu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA 3 PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ! MİLYONLARIN GÖZÜ YKS'NIN BUGÜN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Türkiye'nin gözü Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 17.00'de yapacağı açıklamaya çevrildi. İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yaptığı itirazları değerlendirecek olan YSK'nın kararını duyurmasının ardından kesin listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Milyonlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin kendilerine ulaştırdığı dilekçeleri karara bağlayacak olan YSK toplantı sonrası saat 17.00'de kararını duyuracak.

MEHMET ALİ ERBİL'İN OĞLU ALİ SADİ, DELİKANLI OLDU! HER GÖREN BABASINA BENZETTİ

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi, 17 yaşında genç bir delikanlı oldu. Teyzesi Şeyda Coşkun'un paylaşımıyla son hali gündem olan Ali Sadi, babasına benzetildi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasından Tuğba Coşkun ile evlilik yaptı. Çiftin evliliğinden Ali Sadi adını verdikleri bir oğlu oldu. Babasının aksine hayatını kameralardan uzak yaşayan Sadi'nin son hali ise merak edildi.

TARAFTARI HEYECAN BASTI! GALATASARAY'LA ANILAN İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sezon sonu Manchester City ile mukavelesi bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'un durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi. İlkay'ın Manchester City ile bir görüşme yapmadığı, hangi takımın formasının giyeceği belirsiz olduğu ifade edildi.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili menajerinden açıklama geldi.

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