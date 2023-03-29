Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 29 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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29 MART 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Erdoğan, "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak" diye konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN DESTİCİ KAMERA KARŞISINA GEÇİP SON SEÇİM ANKETİNİ PAYLAŞTI: 1 SAAT ÖNCE ELİMİZE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici zirve sonrası yaptığı açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin güncel bir anket sonucu paylaştı. Cumhur İttifakı'nın seçimi birinci turda kazanacağını ifade eden Destici, 1 saat önce ellerine geçen son anket sonucuna göre ittifakın oyunun yüzde 50 civarında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

SURVİVOR'DA YÜREKLER AĞZA GELİYOR! ACI İÇİNDE KIVRANAN KARDELEN, HASTANEYE KALDIRILIYOR

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 53. bölümünde yürekleri ağza getiren anlar yaşanıyor. Ödül oyununda kıyasıya mücadele eden Kardelen sakatlanıyor. "Dizim döndü" diyerek acı içinde kıvranan Kardelen, oyun alanında yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, bu akşam 53. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yayınlanan 2. fragmanında ise ödül oyunda mücadele eden Kardelen sakatlanıyor.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRDI! TOPLANTIDA ÇİLEDEN ÇIKAN KULÜP YETKİLİSİ FEDERASYON BAŞKANINA ETEK FIRLATTI

Hakem kararlarından memnun olmayan Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Yunanistan Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda, federasyon başkanı ve yetkililerine etek fırlattı. Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren AEK, Panathinaikos, Olympiacos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile görüştü. Toplantıda gergin anlar yaşandı.

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