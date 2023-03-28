Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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28 MART 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN BOMBA İDDİA: MİLLET İTTİFAKI'NDA FIRTINALAR KOPABİLİR

Seçim gündemini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekili listelerinin açıklanacağı tarihe dikkat çekerek "O tarihe kadar Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir" dedi.

Katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefet cephesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YARIN MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 17.00'de 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu olan İnce bugün verdiği röportajda "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de son sürat devam ediyor. İmza yarışında 100 bini 4. günde geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini ancak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ediyordu.

YONCA EVCİMİK "AHLAKSIZ TEKLİFLER ALDIM" DİYEREK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yonca Evcimik, kariyeri boyunca ahlaksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Kariyer basamaklarını yalnız ve destek almadan tırmandığını söyleyen usta isim, "Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haher Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yonca Evcimik oldu. Çocukluğunu sokaklarda erkeklerle oynayarak geçirdiğini ve yaramaz biri olduğunu söyleyen Evcimik, kariyerinde yaşadıklarından bahsetti.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! ABD MİLLİ TAKIMI'NIN KALECİSİ BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ TOPU PATLATARAK ÖĞRENDİ

ABD Milli Takımı kalecisi Matt Turner'ın çocuğunun cinsiyetini öğrenmesi için 1-0 kazandıkları El Salvador maçının ardından saha içinde ufak çaplı bir parti organize edildi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, topun içinden çıkan pembe tozla kız bebeği olacağını öğrendi. O anlarda Turner, eşi ve takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

ABD ile El Salvador, CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. ABD'nin tek golle kazandığı mücadele sonrası kaleci Matt Turner için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

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