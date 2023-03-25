Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 MART 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: BU ASALAKLARI KENDİ HIRSLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Bugün İstanbul'da İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Muhalefete de sık sık yüklenen Erdoğan, "Tek parti faşizmi özlemiyle yaşayan bir avuç kendini bilmezin sizlerin samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin ruh kökünden beslenmeyen bu asalakları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu.

İMZA YARIŞINDA SON DURUM! İNCE HEDEFE ÇOK YAKIN, PERİNÇEK VE OĞAN'IN İŞİ ZOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta saat 15.25 itibariyle Muharrem İnce 93 bin 293 imza sayısına ulaşmayı başardı. Diğer isimlerden Sinan Oğan 53 bin 23, Doğu Perinçek'in ise 18 bin 854 imza toplayabildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEKİ "İÇKİ" SAHNESİ İZLEYİCİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Kızılcık Şerbeti dizisin dün akşam yayınlanan bölümündeki "içki" sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İftar yapılan restoranda yan masadakiler içki içmesine tepki gösterilen dizi için "Kınıyorum" diye yorumlar yapılarak RTÜK'e çağrı yapıldı.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki oruç ve içki sahnesi ise gündem oldu.

ERDEN TİMUR'DAN KÜRSÜDE BOMBA TRANSFER İTİRAFI! HAKİM ZİYECH'İN ADINI VERDİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mali genel kurulda transfer itirafında bulundu. Timur yaptığı açıklamada, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyon euroya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı." dedi.

Ara transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Avrupa'da büyük ses getirmişti. Transferi bitiren isim olan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, arka planda yaşananları anlattı.

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