Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 MART 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak.

Ak Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

AĞIRALİOĞLU İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA: AKŞENER'DEN GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI İSTEDİ, OLUMSUZ YANIT ALINCA TBMM'DE KONUŞTU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığı talep ettiği ve Meral Akşener'in bu talebe olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Yaşanan bu olayın ardından Ağıralioğlu'nun TBMM'deki basın toplantısını düzenlediği ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu ve HDP'ye yönelik konuşmayı yaptığı öne sürüldü.

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti.

ESRA EZMECİ'DEN "FULYA ÖZTÜRK'ÜN AYAĞINI MI KAYDIRDIN?" SORUSUNA CEVAP: ÖYLE BİR ŞEY YOK

FOX TV ekranlarındaki programından ayrılan Fulya Öztürk, yerine getirilen arkadaşı Esra Ezmeci için "İşimde gözü varmış" diyerek tepki göstermişti. Öztürk'ün ocak ayında yaptığı açıklamaya cevap veren Esra Ezmeci ise "Ayağını kaydırmadım. Fulya korona olunca benden sunuculuk yapmam istendi, ben de program bitmesin diye kabul ettim. Benim daha sonra yaptığım program başka bir formattı" dedi.

FOX TV ekranlarında "Fulya ile Umudun Olsun" programını bırakan Fulya Öztürk, muhabirliğe geri döndü. Öztürk'ün arkasından birlikte çalıştığı arkadaşı Esra Ezmeci, aynı kanalda program sunmaya başladı. Ocak ayında Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Fulya Öztürk, konuyla ilgili "Esra'nın işimde gözü varmış. Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dedi. Öztürk'ün bu sözlerine Esra Ezmeci'den cevap gecikmedi.

KÖRİLİ TAVUK SONLARI OLACAKTI! DÜNYA YILDIZI 5 HOLLANDALI APAR TOPAR KADRODAN ÇIKARILDI

Hollanda Milli Takımı'nda körili tavuk yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcular, durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan da çıkarıldılar.

Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlenerek kadrodan çıkarıldı.

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