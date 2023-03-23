Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, 6'lı masa haberleri, Cumhurbaşkanı adayları haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 23 Mart 2023 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

23 MART 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 8,5'TE SABİT BIRAKTI

TCMB Para Politikası Kurulu, mart ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 8,5'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan veriler tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü belirtilerek, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlendiği belirtildi.

ERDOĞAN, İNCE'Yİ KILIÇDAROĞLU İÇİN SÖYLEDİĞİ "YENMİŞ DE YENMİŞ" SÖZLERİ ÜZERİNDEN TİYE ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapan Muharrem İnce ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik "Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında kendisine sorulan Muharrem İnce sorusunu yanıtladı. Memleket Partisi lideri İnce'nin kendisine yönelik eleştirilerine değinen Erdoğan şöyle dedi:

"MUHARREM BEY İLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİ DOĞRU BULMAM"

"Muharrem Bey'le ağız dalaşına veyahut bir zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmam.

"YENMİŞ DE YENMİŞ, YENMİŞ DE YENMİŞ"

Yani, kendisinin biliyorsunuz, bir ifadesi var. Bunu bir replik olarak da değerlendirebilirsiniz. Ne diyordu? 'Yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş' diye.

"O DA PAYINA DÜŞENİ ALDI, MAĞLUP OLDU"

Bunu kim için söyledi? Bay Bay Kemal için söylemişti. O da payına düşeni aldı. N'oldu? Sonunda mağlup oldu. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz."

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN BAŞROL OYUNCULARINDAN RTÜK'ÜN CEZA KARARINA TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

RTÜK, kadına şiddet sahnelerinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine ceza verdi. Katıldıkları yayında cezaya itiraz eden Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü Evrim Alasya "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" derken Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan dizinin başrol oyuncuları ise karar tepki gösterdi.

UEFA RESMEN SORUÇTURMA BAŞLATTI! BARCELONA TARİHİ BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Konuya ilişkin harekete geçen UEFA, Barcelona'ya soruşturma başlatıldığını açıkladı. Katalan devi, küme düşme ve La Liga'dan men cezasıyla karşı karşıya.

İspanya'yı çalkalayan Negreira Davası nedeniyle UEFA, Barcelona'ya soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada zaman içinde konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.