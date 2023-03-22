Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 MART 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAKAN BİLGİN: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI YÜKSELTECEĞİMİZ ALTERNATİF ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını ifade eden Bilgin, "Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını söyledi.

MUHARREM İNCE'DEN "ADAY OLMA" DİYENLERE YANIT: BEN DEMOKRATİK HAKKIMI KULLANIYORUM

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı cephesinden kendisine gelen eleştirilere tepki göstererek, "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giderek 100 bin imza kampanyasını başlattı. 100 bin imza kampanyasını başlatmak için başvuru yapan İnce, çıkışta açıklamalarda bulundu.

FUNDA ERYİĞİT VE KIVANÇ TATLITUĞ'U BULUŞTURAN BOĞA BOĞA FİLMİNDEN İLK FRAGMAN GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrolünü paylaştığı "Boğa Boğa" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan film, 21 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in paylaştığı Netflix yapımı 'Boğa Boğa' filminden ilk fragman yayınlandı. Filmin yönetmenliğini Onur Saylak, senaristliğini de Hakan Günday üstleniyor.

SÜPER LİG'DE BU SEZON 4 YERİNE 2 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi sonrası TFF, Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceğini açıkladı. Böylece Süper Lig, 2023-2024 sezonunda 20 takımla oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'de küme düşecek takım sayısının değiştiğini resmen açıkladı.

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