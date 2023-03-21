Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 MART 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN RESMİ BAŞVURU YAPILDI

AK Partili ve MHP'li kurmaylar, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvurusunu yaptı. YSK'nın önünde açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı. AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı. Evrakları kuruma teslim eden heyetler, daha sonra kapıda kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN ADAYLIK BAŞVURUSUNDA ORTAMI GEREN SORU! MHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI: GEÇ BUNLARI GEÇ

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru sonrası basın mensuplarına açıklama yapıldığı sırada Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru, MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızdırdı. Yıldız, soruyu soran gazeteciye "Geç bunları geç" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

YELİZ YEŞİLMEN VE HANDE SARIOĞLU BİRBİRİNE GİRDİ! YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Spiker Hande Sarıoğlu'nun katıldığı canlı yayında sorumluluk almak istememesiyle ilgili söylediklerine sinirlenen Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hoş bir bayansın, özellikle kalçaların çok güzel ama boşsun" dedi. Yeşilmen'in sözlerine canlı yayında cevap veren Sarıoğlu ise "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi? Karşıma geçsen iki kelime laf edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Sarıoğlu'nun sözlerine sinirlenen Yeşilmen ise dava açacağını söyledi.

Hakan Akkaya ile yaşadığı tartışma sonrası sunuculuk yaptığı Stil İkonu yarışmasından ayrılan Hande Sarıoğlu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yarışmada Akkaya ile yaşadıklarından bahseden Sarıoğlu'nun sorumluluk almakla ilgili söyledikleri Yeliz Yeşilmen'i kızdırdı.

ALİ KOÇ'TAN DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİNE JET HIZINDA CEVAP: CESARETİNİZ VARSA CANLI YAYINA GELİN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair yaptığı açıklamalara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan jet hızında cevap geldi. Kulübün sosyal medya hesabından çağrı yapan Koç, "Aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı iddiası ve Fenerbahçe'nin mağduriyet yarattığına dair sert açıklamalarda bulundu. O açıklamalara Fenerbahçe cephesinden jet hızıyla yanıt geldi.

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